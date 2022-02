Già si parla di DVB-T3 | ma quando prenderà luce il nuovo standard trasmissione TV?

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Calma, un passo alla volta. Il prossimo 8 marzo sarà un mini svolta epocale per i cittadini italiani, un’altra tappa molto importante per quella rivoluzione del digitale terrestre che si dovrebbe completare con lo switch di fine anno al DVB-T2. Digitale terrestre: già sidi DVB-T3 – Adobe StockDVB-T2 e non DVB-T3 come qualcuno sta dicendo in giro. Sì, perché la televisione italiana sta guardando avanti, non troppo però. In mente ci deve essere soltanto il Digital Video Broadcasting, Second Generation Terrestrial. E’ lodi ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre del consorzio europeo DVB. Non ce ne sono altri, per il momento. Solo e soltanto il DVB-T2, che consentirà una un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione e il rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz, ...