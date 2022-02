GfVip, ‘non posso comportarmi come vorrei’: salta il San Valentino organizzato da Manuel per Lulù? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Manuel e Lulù continuano a far sognare i fan che da mesi supportano la loro storia. Nonostante Bortuzzo sia uscito dal reality, i due sembrano più affiatati che mai. LEGGI ANCHE : — Barù e il messaggio segreto per Jessica: cosa è successo stanotte davanti agli occhi di Basciano E mentre Lulù è ancora nella casa in attesa di capire se riuscirà a conquistare la finale del GF Vip, Manuel fuori frequenta gli affetti più cari di Lulù, tra cui sua sorella Clarissa. In attesa di riunirsi fuori dalla casa per vivere finalmente la loro storia d’amore a pieno, Manuel ha fatto di capire di essere intenzionato a organizzare qualcosa di speciale per Lulù in vista di San Valentino Fonte: TwitterSan Valentino: cosa sta organizzando Manuel? Proprio a proposito della sorpresa, attraverso ... Leggi su funweek (Di venerdì 11 febbraio 2022)e Lulù continuano a far sognare i fan che da mesi supportano la loro storia. Nonostante Bortuzzo sia uscito dal reality, i due sembrano più affiatati che mai. LEGGI ANCHE : — Barù e il messaggio segreto per Jessica: cosa è successo stanotte davanti agli occhi di Basciano E mentre Lulù è ancora nella casa in attesa di capire se riuscirà a conquistare la finale del GF Vip,fuori frequenta gli affetti più cari di Lulù, tra cui sua sorella Clarissa. In attesa di riunirsi fuori dalla casa per vivere finalmente la loro storia d’amore a pieno,ha fatto di capire di essere intenzionato a organizzare qualcosa di speciale per Lulù in vista di SanFonte: TwitterSan: cosa sta organizzando? Proprio a proposito della sorpresa, attraverso ...

