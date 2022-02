GF Vip news, i fan rivelano il ritorno di Alex Belli: la reazione di Delia Duran e degli altri concorrenti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella Casa del GF Vip, la tensione è sempre più alta soprattutto dopo le urla dei fan che hanno raggiunto i concorrenti, svelando loro l’imminente ingresso di Alex Belli. GF Vip news, i fan rivelano il ritorno di Alex Belli: le urla all’esterno della Casa Nel tardo pomeriggio di giovedì 10 febbraio, i fan riuniti all’esterno della Casa più spiata d’Italia hanno urlato a squarcia gola riuscendo ad allertare i concorrenti del GF Vip sull’ormai imminente ritorno di Alex Belli. L’ex gieffino squalificato a metà dicembre, infatti, rientrerà nella Casa il prossimo lunedì 14 febbraio, per circa due settimane al fine di chiarire la situazione con Delia Duran e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella Casa del GF Vip, la tensione è sempre più alta soprattutto dopo le urla dei fan che hanno raggiunto i, svelando loro l’imminente ingresso di. GF Vip, i fanildi: le urla all’esterno della Casa Nel tardo pomeriggio di giovedì 10 febbraio, i fan riuniti all’esterno della Casa più spiata d’Italia hanno urlato a squarcia gola riuscendo ad allertare idel GF Vip sull’ormai imminentedi. L’ex gieffino squalificato a metà dicembre, infatti, rientrerà nella Casa il prossimo lunedì 14 febbraio, per circa due settimane al fine di chiarire la situazione cone ...

