GF Vip | Lorenzo Amoruso | «Non ho preso le distanze da Manila La supporterò ma non ci saranno più né commenti | né mie apparizioni » – Video

(Di venerdì 11 febbraio 2022)Nazzaronon ci sta e precisa, contrariamente a quanto ha lasciato intendere in uno sfogo social, di non voler affatto scaricare la fidanzataNazzaro, attualmente reclusa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Poco fa, l’ex calciatore ha chiarito che cosa intendeva col suo messaggio e, oltre a comunicare ai suoi follower che non si lascerà più coinvolgere nelle dinamiche del reality, ha lanciato nuovamente delle stoccate a Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, colpevoli a suo dire di avere rovinato il percorso della compagna nel gioco. “Sono qua per chiarire un po’ il mio messaggio di lunedì durante la puntata. Niente, la mia posizione è abbastanza chiara. Non sono rimasto molto contento, ovviamente, di come ...

Altri focus sul GFAmoruso rompe il silenzio sulla presunta 'pausa' da Manila #gfvip https://t.co/s4YxR6GuKT ? BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 11, 2022 Delia reagisce in modo ...Alex Belli ha mandato un aereo per Delia Duran al Grande Fratello. La (ex?) moglie, però, non sembra averla presa bene ed ha palesato il suo punto di vista di ...io un aereo del genere da...Griglia Timeline Grafo ...Lorenzo Amoruso non ci sta e precisa, contrariamente a quanto ha lasciato intendere in uno sfogo social, di non voler affatto scaricare la fidanzata Manila Nazzaro, attualmente reclusa all’interno ...