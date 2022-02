GF Vip Giacomo Urtis è innamorato di Barù ho in mente solo lui

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il chirurgo esteticoUrtris confessa il suo desiderio verso: «Quando eravamo in casa mi faceva spesso complimenti».Sono bastate poche settimane all’interno della casa del Gf Vip per scatenare la fantasia die accendere il desiderio per. Il noto chirurgo estetico, che nel reality faceva coppia con Valeria Marini, è stato

Advertising

Quellochetutti1 : Barú è omosessuale? Arrivano le nuove dichiarazioni inaspettate di Giacomo Urtis??, eccole ??… - reactvideosarch : giacomo urtis stufo nero pieno sguardo grande fratello vip gfvip6 - reactvideosarch : giacomo urtis la cuoca mani gesto grande fratello vip gfvip5 reaction video - reactvideosarch : giacomo urtis pierpaolo pretelli tommaso zorzi tacchi parrucca vestito boa camminano in posa specchio capodanno a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giacomo

Lanostratv

Secondo le parole diUrtis , il chirurgo deientrato in coppia con Valeria Marini e già uscito dalla casa, quello che sarebbe stato un amore anche molto recente della Trevisan avrebbe ......del GFL'nfluencer durante la sua intervista ha svelato così il suo grande interesse nei confronti di un concorrente del Grande Fratello. L'uomo che ha catturato il cuore diUrtis ...Le due sono grandi amiche, ma non mancano le incomprensioni. LEGGI ANCHE: Gf Vip, Giacomo Urtis svela: “Ho in mente soltanto Barù” Ad accendere gli animi sarebbe stato un motivo piuttosto futile: ...Nuova e inaspettata confessione da parte di Giacomo Urtis nei confronti di un concorrente ancora all’interno della casa del GF Vip. Il noto chirurgo dei Vip in queste ultime ore ha scatenato il gossip ...