GF VIP | Delia potrebbe essere squalificata per quanto detto stanotte? Cosa ha riferito a Miriana e Jessica

(Di venerdì 11 febbraio 2022)Duran saràdal GF Vip? Nella notte, la concorrente compie un gesto contro al regolamento mentre parlava conTrevisan e. Maavrà mai combinato la compagna di Alex Belli? LEGGI ANCHE :– GF VIP, Soleil reagisce così al ritorno di Alex Belli: le sue parole lasciano di stucco Barù e Davide Molti telespettatori del GF Vip stanno chiedendo cheDuran siadal reality show per via di alcune parole riferite aSelassié. Maavrà mai combinato la modella venezuelana? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip:Duranper quelle rivelazioni a ...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP finalista di questa edizione di #GFVIP è... DELIA! - BlogUomini : Grande fratello VIP dichiara Dayane Mello :'Alex lo conosco da una vita... e non penso sia innamorata....lui e Deli… - infoitcultura : Delia Duran e Antonio Medugno pericolosamente vicini al GF Vip - VIDEO - infoitcultura : Gf Vip, Delia Duran e lo sfogo contro Alex Belli: «Mi sta distruggendo» - infoitcultura : GF Vip, Alex la combina grossa: “Ha messo incinta una ragazza” | Delia esasperata -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Delia

La showgirl de 'L'Eredità' troverà spazio nella prossima puntata del Grande Fratello, diventando la wild card nel triangolo Soleil Stasi - Alex Belli -Duran. L'attore emiliano commenterà ...Di cosa si tratta? Grande fratello, il compagno Lorenzo Amoruso pubblica dei post strani ... per il fatto che Manila abbia deciso di schierarsi dalla parte diDuran voltando le spalle a ...Anche questa settimana, Delia Duran ha dato il meglio di sé sotto la doccia mostrando ... in questa corposa gallery dove a fare da padrone sono i corpi seducenti delle vip più seguite e amate del ...(Grande Fratello) In attesa di vedere rientrare Alex Belli lunedì prossimo, per il giorno di San Valentino, Delia Duran approfitta della sua assenza per criticarne il comportamento. (leggo.it) Nel GF ...