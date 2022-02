GF VIP: cosa fa Barù mentre guarda Jessica? (VIDEO) (Di venerdì 11 febbraio 2022) GF VIP: cosa fa Barù mentre guarda Jessica in costume? (VIDEO). Barù ha più volte chiarito di non volere una storia d’amore in TV nella casa del Grande Fratello Vip, tuttavia dopo aver ammesso un bacio con la moglie di Alex Belli, Barù pare riavvicinarsi ancora una volta a Jessica. guardate cosa fa Barù mentre … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di venerdì 11 febbraio 2022) GF VIP:fain costume? ().ha più volte chiarito di non volere una storia d’amore in TV nella casa del Grande Fratello Vip, tuttavia dopo aver ammesso un bacio con la moglie di Alex Belli,pare riavvicinarsi ancora una volta atefa… Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

