Gf Vip 6, urla strane si odono dal giardino della casa: è successo qualcosa di eclatante! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gf Vip 6, ennesima sorpresa spoilerata nella casa di Cinecittà, troppi intrighi risaputi e un ritorno che fa molto discutere gli inquilini. Alex Belli non ci sorprende più ormai. Entra,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gf Vip 6, ennesima sorpresa spoilerata nelladi Cinecittà, troppi intrighi risaputi e un ritorno che fa molto discutere gli inquilini. Alex Belli non ci sorprende più ormai. Entra,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ironxsoldier : Perché in Italia la gente urla quando vede dei vip...... Perché?????? - infoitcultura : GF Vip, in Casa scoprono che Alex rientra: urla da fuori, le strane reazioni - ParliamoDiNews : GF Vip, in Casa scoprono che Alex rientra: urla da fuori, le strane reazioni #scoprono #alex #rientra #urla #strane… - reactvideosarch : ho vinto io grida urla barù gherardo biliardo accappatoio gfvip6 grande fratello vip spoglia in mutande reaction vi… - ivatvrn : RT @apqcalypse: SIRIUS BLACK: - la sua canzone si chiama “vita di un diseredato” - a sanremo per vincere si, ma sopratutto per vincere il… -