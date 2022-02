GF Vip 6, salta di nuovo la puntata del venerdì: il motivo sorprendente (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Canale 5 non crede più nel reality di Alfonso Signorini? Manca poco più di un mese all’incoronazione del vincitore (uomo o donna che sia) per il Grande Fratello Vip 6. Un mese non quale non vedremo più entrare nessuno, ma solo eliminazioni L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Canale 5 non crede più nel reality di Alfonso Signorini? Manca poco più di un mese all’incoronazione del vincitore (uomo o donna che sia) per il Grande Fratello Vip 6. Un mese non quale non vedremo più entrare nessuno, ma solo eliminazioni L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Novella_2000 : #GFVip, salta la puntata di stasera: ecco quando tornerà in onda il reality - infoitcultura : GF Vip, salta la sorpresa di Manuel Bortuzzo per San Valentino - infoitcultura : Gf Vip, Manuel Bortuzzo: salta la sorpresa a Lulù Selassié per San Valentino - lespiedelweb : RT @Quellochetutti1: Questa settimana il Grande Fratello Vip non andrà in onda venerdì:ecco perché?? - Quellochetutti1 : Questa settimana il Grande Fratello Vip non andrà in onda venerdì:ecco perché?? -