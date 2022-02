GF VIP 6, le ultime notizie e la reazione di Soleil: Delia e gli altri concorrenti al ritorno di Alex nella casa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Differenti sono state le reazioni dei gieffini quando hanno saputo del rientro di Alex Belli al Gf Vip 6. Alex Belli si prepara a tornare nella casa del Grande Fratello Vip, ma per i concorrenti non sarà un colpo di scena. I gieffini, infatti, sanno già tutto. è stata proprio l’influencer Soleil Sorge a rivelare ai compagni di gioco di sapere già del ritorno di Alex al Gf Vip. Tuttavia, parlando con Davide Silvestri e Barù, l’influencer italo-americana ci ha tenuto a chiarire la sua posizione ribadendo la sua volontà di non voler più essere coinvolta nel rapporto tra la showgirl venezuelana e l’attore: “Ma vah, no ma anche io andrò in camera, che c’entra più? Mi auguro nulla. Non si è capito che mi sono tirata fuori da questo gioco del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Differenti sono state le reazioni dei gieffini quando hanno saputo del rientro diBelli al Gf Vip 6.Belli si prepara a tornaredel Grande Fratello Vip, ma per inon sarà un colpo di scena. I gieffini, infatti, sanno già tutto. è stata proprio l’influencerSorge a rivelare ai compagni di gioco di sapere già deldial Gf Vip. Tuttavia, parlando con Davide Silvestri e Barù, l’influencer italo-americana ci ha tenuto a chiarire la sua posizione ribadendo la sua volontà di non voler più essere coinvolta nel rapporto tra la showgirl venezuelana e l’attore: “Ma vah, no ma anche io andrò in camera, che c’entra più? Mi auguro nulla. Non si è capito che mi sono tirata fuori da questo gioco del ...

