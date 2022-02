Gf Vip 6, Delia Duran rivela di aver baciato Barù in confessionale: “L’ho fatto così Jessica Selassié impara!” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Delia Duran è una delle grandi protagoniste del Gf Vip 6. La moglie di Alex Belli è entrata da poche settimane ma ha già alterato gli equilibri della Casa. La Duran è stata inoltre premiata dal pubblico, diventando la prima finalista del reality. Ieri Delia, Davide e Barú sono stati chiamati in confessionale. La Duran una volta tornata in stanza ha confessato a Nathaly Caldonazzo di aver baciato Barú! Ma non è tutto. Sembra che la Duran non l’abbia fatto spinta da buonissimi sentimenti, ma infastidita da Jessica Selassiè: così continua a sparlare. così impara Jess. L’ho fatto per quello così impara. La Caldonazzo ha ... Leggi su isaechia (Di venerdì 11 febbraio 2022)è una delle grandi protagoniste del Gf Vip 6. La moglie di Alex Belli è entrata da poche settimane ma ha già alterato gli equilibri della Casa. Laè stata inoltre premiata dal pubblico, diventando la prima finalista del reality. Ieri, Davide e Barú sono stati chiamati in. Launa volta tornata in stanza ha confessato a Nathaly Caldonazzo diBarú! Ma non è tutto. Sembra che lanon l’abbiaspinta da buonissimi sentimenti, ma infastidita daSelassiè:continua a sparlare.impara Jess.per quelloimpara. La Caldonazzo ha ...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP finalista di questa edizione di #GFVIP è... DELIA! - anninaa00 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Delia Duran rivela di aver baciato Barù in confessionale: “L’ho fatto così Jessica Selassié impara!” La venezuelan… - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran rivela di aver baciato Barù in confessionale: “L’ho fatto così Jessica Selassié impara!” La… - tv6newslive : GF VIP, Delia potrebbe essere squalificata per quanto detto stanotte? Cosa ha riferito a Miriana e Jessica - BlogUomini : Grande fratello VIP dichiara Dayane Mello :'Alex lo conosco da una vita... e non penso sia innamorata....lui e Deli… -