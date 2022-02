Gf Vip 6 | Alex Belli manda un aereo a Delia Duran | ecco cosa c’è scritto e la reazione della venezuelana

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Pochi minuti fa sul tettoCasa del Gf Vip 6 è passato unto dae destinato a. L’attore ha fatto arrivare a sua moglie un messaggio ben preciso:sei l’unica donnamia vita. La, però, non è apparsa entusiasta del gesto chele ha riservato. Manila Nazzaro ha subito percepito il suo stato d’animo: Non sei felice? E’ssimo questo, ma che hai? Non capisco. Questa me la devi spiegare. Non ci credi a quest’ha risposto: No. Non sono contenta. Non voglio stare lì a fare lo show. A quel punto Manila ha cercato di rincuorarla: Non c’è da capire o ...