Genoa | il Ferraris tempio violato Con la Salernitana si cerca la prima vittoria casalinga

Advertising

pianetagenoa : Genoa, con la Salernitana un solo precedente al Ferraris in serie A nel 1948 - - ItalianSerieA : Post: Serie A: Genoa CFC vs Salernitana Tickets, Sun, 13 February 2022. Stadio Luigi Ferraris, Genova, Italy - Laumare9 : RT @Grifoman1: TIFOSI ROSSOBLU STRAORDINARI??? Genoa, tifosi scatenati: prevendita per domenica oltre quota 11mila di Maria Grazia Barile… - Laumare9 : RT @Grifoman1: MAI SOLO??? Il Genoa non è mai solo: la carica dei 14.000 al Ferraris di Giovanni Porcella - Grifoman1 : RT @Grifoman1: MAI SOLO??? Il Genoa non è mai solo: la carica dei 14.000 al Ferraris di Giovanni Porcella -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ferraris

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Su un totale di 15 precedenti (1 in A, 12 in B e 2 in C) giocati altrae Salernitana si sono registrate 8 vittorie rossoblù, 4 pareggi e 3 vittorie granata con 29 gol del Grifone e 11 del Cavalluccio marino . A questi va aggiunto anche il precedente di ...Rese note le designazioni arbitrali del prossimo turno di serie A. Ecco gli arbitri delle liguri. La partita trae Salernitana, in programma domenica al "" (ore 15) e valida per la sesta giornata del girone di ritorno, è stata affidata alla direzione arbitrale di Marco Di Bello, appartenente alla ...Quasi dieci mesi fa il Genoa festeggiava la sua fin qui ultima vittoria interna ... quella resta l'ultima occasione in cui il Grifone è uscito con le braccia al cielo dal Ferraris. Almeno in ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Su un totale di 15 precedenti (1 in A, 12 in B e 2 in C) giocati al Ferraris tra Genoa e Salernitana si sono registrate 8 vittorie ...