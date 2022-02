Genitori rifiutano trasfusione per il figlio: sospesa la potestà genitoriale (Di venerdì 11 febbraio 2022) È la storia di un bambino modenese che per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a causa di una cardiopatia, deve sottoporsi a trasfusioni. I suoi Genitori, informati dai sanitari del Suor Orsola della necessità dell’intervento, hanno dato indicazioni di sottoporre il bambino solo a trasfusioni di sangue proveniente da non vaccinati. Il 2 Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 11 febbraio 2022) È la storia di un bambino modenese che per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a causa di una cardiopatia, deve sottoporsi a trasfusioni. I suoi, informati dai sanitari del Suor Orsola della necessità dell’intervento, hanno dato indicazioni di sottoporre il bambino solo a trasfusioni di sangue proveniente da non vaccinati. Il 2 Il Blog di Giò.

