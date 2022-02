Gb, un morto per la febbre di Lassa (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un paziente ricoverato al Luton and Dunstable University Hospital nel Bedfordshire, contea dell’Inghilterra orientale, è morto di febbre di Lassa, malattia causata da un virus simile a Ebola. Lo ha confermato la stessa struttura ospedaliero-universitaria, secondo quanto riporta ‘Sky news’, dopo che nei giorni scorsi l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) aveva annunciato tre casi di infezione. Tutti e tre i pazienti, fra cui il deceduto, sono membri della stessa famiglia e si ritiene che abbiano contratto la malattia dopo aver viaggiato di recente in Africa occidentale. La Ukhsa sta cercando i contatti stretti degli infettati per fornire valutazioni, supporto e consigli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un paziente ricoverato al Luton and Dunstable University Hospital nel Bedfordshire, contea dell’Inghilterra orientale, èdidi, malattia causata da un virus simile a Ebola. Lo ha confermato la stessa struttura ospedaliero-universitaria, secondo quanto riporta ‘Sky news’, dopo che nei giorni scorsi l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) aveva annunciato tre casi di infezione. Tutti e tre i pazienti, fra cui il deceduto, sono membri della stessa famiglia e si ritiene che abbiano contratto la malattia dopo aver viaggiato di recente in Africa occidentale. La Ukhsa sta cercando i contatti stretti degli infettati per fornire valutazioni, supporto e consigli. L'articolo proviene da Italia Sera.

