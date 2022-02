Gazpacho al posto di Gestapo | la meravigliosa gaffe della deputata trumpiana nel suo discorso complottista | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Una, l’ennesima, per laamericana 47enne Marjorie Taylor Greene, fedelissima di Donald Trump,e sostenitrice dell’ideologia QAnon: “A Washington – ha detto – non solo abbiamo instaurato un carcere che è un Gulag, ma ora abbiamo la poliziadi Nancy Pelosi per spiare i membri del Congresso, spiare il nostro lavoro, quello dei nostri staff, spiare i cittadini americani”. Proprio così: la zuppa fredda andalusa a base di pomodori, scambiata per la Geheime Staatspolizei nazista, per parlare di controllo capillare da parte dello Stato. Just to clear things up, @RepMTG: a vegetable-based Spanish cold soup: Nazi Germany’s secret police pic.twitter.com/T9q76r706G — The Republican Accountability Project (@AccountableGOP) February 9, ...