Gallina eliminata a Il Cantante Mascherato: ecco chi c'era sotto la maschera

Gallina è stata la prima maschera eliminata da Il Cantante mascherato e proprio in chiusura di puntata, con una sfida diretta contro il Pesciolino Rosso e l'Aquila, ha avuto la peggio. Durante la puntata Gallina ha duettato con Edoardo Vianello sulle note di Per Colpa Di Chi? di Zucchero. Per Francesco Facchinetti era Selvaggia Lucarelli, per Caterina Balivo era Pamela Prati, per Flavio Insinna era Luciana Littizzetto, mentre Arisa ha fatto il nome di Fiordalino. Azzeccandoci! sotto la maschera di Gallina c'era infatti Fiordaliso.

tuttopuntotv : Il Cantante Mascherato:eliminata della prima puntata Gallina. Svelata l’identità #ilcantanteMascherato… - BITCHYFit : Gallina eliminata a Il Cantante Mascherato: ecco chi c’era sotto la maschera - io_surf : RT @Marta_Farah46: #IlCantanteMascherato Gallina la prima eliminata,quando toccava palesemente all'Aquila... Cmq #fiordaliso First reaction… - Marta_Farah46 : #IlCantanteMascherato Gallina la prima eliminata,quando toccava palesemente all'Aquila... Cmq #fiordaliso First reaction shock - Pervinca13 : RT @NicoSka22: Cioè Gallina che comunque era un personaggio ed una maschera interessante viene eliminata prima di personaggi SGAMATI come C… -