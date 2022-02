Galaxy S22 e Exynos 2200: nessun miracolo per la GPU AMD RDNA 2 Xclipse 920. I nostri test (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'arrivo della prima GPU fatta da AMD per i SoC degli smartphone era attesa da tutti. Al banco di prova, però, non si rivela essere una novità dirompente. Il Galaxy S22 si deve scegliere per altri motivi, dalla penna alla fotografia, perché come console portatile oggi non riesce a fare la differenza... Leggi su dday (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'arrivo della prima GPU fatta da AMD per i SoC degli smartphone era attesa da tutti. Al banco di prova, però, non si rivela essere una novità dirompente. IlS22 si deve scegliere per altri motivi, dalla penna alla fotografia, perché come console portatile oggi non riesce a fare la differenza...

Advertising

Digital_Day : Samsung non ha spinto troppo sul gaming con S22. Il motivo nei test: la GPU AMD non umilia la concorrenza - NewsDigitali : Durante l'evento Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato le ultime novità in ambito smartphone e tablet. Ovviamente… - GabrielBH2100 : RT @andre_dereh: continuo trocando iPhone 12 Pro em Galaxy S22 Ultra.. - GamingToday4 : Samsung Galaxy S22, l’azienda ce la mette tutta per soddisfare la domanda! - hollydutch2 : @Naija_PR Galaxy s22 ultra no cap -