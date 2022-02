Gabriele Lavia al Diana con i segreti di Ciampa e i “fantasmi umani” di Pirandello

Advertising

Effimera_teatro : RT @SordiniTina: Spoleto: Teatro Nuovo Giancarlo Menotti. Matinée con Gabriele Lavia.?? - Effimera_teatro : RT @NapoliDaVivere: Il Berretto a Sonagli di Pirandello al Teatro Diana a Napoli con Gabriele Lavia - TOSADORIDANIELA : RT @NapoliDaVivere: Il Berretto a Sonagli di Pirandello al Teatro Diana a Napoli con Gabriele Lavia - nando_finizio : RT @NapoliDaVivere: Il Berretto a Sonagli di Pirandello al Teatro Diana a Napoli con Gabriele Lavia - NapoliDaVivere : Il Berretto a Sonagli di Pirandello al Teatro Diana a Napoli con Gabriele Lavia -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Lavia

Mustang); da una novella di Giovanni Verga,dirige Raoul Bova e Monica Guerritore nel dramma passionale LA LUPA (in Dvd ed. Mustang); PARLAMI D'AMORE, l'esordio alla regia di Silvio ...Ancora un ritorno a Pirandello per, con il celebre "Il berretto a sonagli", che andrà in scena da domani alle 21 al Diana. "È un autore che frequento molto - spiega l'attore e regista - forse perché da giovane mia nonna ...Gabriele Lavia, Eros Pagni, Mariangela Melato etc etc. Dal 2015 al 2018 è stato presidente della Commissione artistica del Teatro Civico della Spezia.Ancora un ritorno a Pirandello per Gabriele Lavia, con il celebre «Il berretto a sonagli», che andrà in scena da domani alle 21 al Diana. «È un autore che frequento molto – spiega l’attore e regista – ...