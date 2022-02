Francia, il presidente francese Macron si gioca la carta nucleare per la rielezione, 50 miliardi per 14 nuovi reattori (Di venerdì 11 febbraio 2022) Incassato il benestare della Commissione Ue, Parigi accelera sul nucleare. O almeno ci prova. Ieri il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che verranno costruiti 6 nuovi reattori e che altri 8 sono allo studio. Un piano il cui costo viene stimato in circa 50 miliardi di euro e che donerebbe al paese una capacità aggiuntiva di 25 gigawatt al 2050. I lavori dovrebbero partire nel 2028. Macron ha anche affermato che “tutti i reattori che possono, devono essere prorogati al di là dei 50 anni di vita”. Il parco delle centrali nucleari francesi, 56 quelle in uso, costa e deve essere riammodernato. Secondo Électricité de France (l’Enel francese) servono almeno altri 50 miliardi. Con l’inclusone nella tassonomia verde (la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Incassato il benestare della Commissione Ue, Parigi accelera sul. O almeno ci prova. Ieri ilEmmanuelha annunciato che verranno costruiti 6e che altri 8 sono allo studio. Un piano il cui costo viene stimato in circa 50di euro e che donerebbe al paese una capacità aggiuntiva di 25 gigawatt al 2050. I lavori dovrebbero partire nel 2028.ha anche affermato che “tutti iche possono, devono essere prorogati al di là dei 50 anni di vita”. Il parco delle centrali nucleari francesi, 56 quelle in uso, costa e deve essere riammodernato. Secondo Électricité de France (l’Enel) servono almeno altri 50. Con l’inclusone nella tassonomia verde (la ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Francia, il presidente francese Macron si gioca la carta nucleare per la rielezione, 50 miliardi per 14 nuovi reattori… - fattoquotidiano : Francia, il presidente francese Macron si gioca la carta nucleare per la rielezione, 50 miliardi per 14 nuovi reatt… - ParliamoDiNews : Francia, il presidente francese Macron si gioca la carta nucleare per la rielezione, 50 miliardi per 14 nuovi reatt… - AndRodella : RT @Geopoliticainfo: ???? Il presidente francese #Macron ha annunciato l'avvio dei lavori per la creazione di sei nuovi reattori nucleari Epr… - anna30048679 : RT @sciarrone66: @ImolaOggi ?????? Tra 3 mesi questo aspirante dittatorello non sarà più il presidente della Francia, che cavolo se ne farebbe… -