Francesco Arca parla del rapporto con la sua ex Laura Chiatti e spegne ogni insinuazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Può nascere un'amicizia dopo la fine di una grande storia d'amore? Francesco Arca e Laura Chiatti sono la dimostrazione che con intelligenza e fiducia tutto è possibile! In una lunga intervista rilasciata al settimanale Vero Tv, l'ex tronista di Uomini e Donne è tornato a parlare del suo rapporto con l'attrice sposata con il collega Marco Bocci. Quella fra Arca e la Chiatti è stata una lunga relazione durata tre anni, finita senza grandi clamori, sfociata in seguito in una profonda amicizia. Siamo stati fidanzati per tre anni. E dopo due anni dalla fine della nostra storia il nostro rapporto si è trasformato in una profonda amicizia che spesso ci spinge a trascorrere del tempo assieme. I due attori si frequentano anche con le ...

