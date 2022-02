Fotografa immortala l’amore “incondizionato” di una coppietta con sindrome di Down

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Quando a unadell’Ohio hanno chiesto di scattare per il calendario dell’associazionedi, non immaginava l’impatto che avrebbe avuto su di lei. Il mese di dicembre toccava a Joey, un bambino di 7 anni, che ha insistito perché la sua fidanzatina Ellie partecipasse allo scatto assieme a lui. Erika Brooke hato i due bambini in un servizio fotografico super adorabile eche ha visto tra loro l’ha stupita. “Nei miei 28 anni di vita, non credo di aver mai visto un amore così puro,” ha detto. View this post on Instagram A post shared by Erika Brooke (@erika brooke) Erika,con sede in Ohio per quanto riguarda matrimoni, fughe d’amore e ritratti, come specificato nella sua pagina Instagram, ha ...