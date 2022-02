Fosca Innocenti: le anticipazioni della prima puntata (Di venerdì 11 febbraio 2022) È una paladina della verità a tutti i costi Fosca, il vice questore di Arezzo: punta sempre dritta a scoprire la verità quando indaga e per riuscirci può puntare su un dono straordinario: un incredibile olfatto, che trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo anche quando ha a che fare su un caso all'apparenza irrisolvibile. È Vanessa Incontrada la protagonista di Fosca Innocenti, la nuova serie di Canale 5 a metà tra il poliziesco e la commedia romantica, che nel cast vede anche Francesco Arca, Cecilia Dazzi e Irene Ferri. Tra indagini misteriose e sentimenti a cui dare un nome, ecco cos'accadrà nella prima puntata della fiction, in onda venerdì 11 febbraio. Fosca Innocenti, le anticipazioni ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 febbraio 2022) È una paladinaverità a tutti i costi, il vice questore di Arezzo: punta sempre dritta a scoprire la verità quando indaga e per riuscirci può puntare su un dono straordinario: un incredibile olfatto, che trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo anche quando ha a che fare su un caso all'apparenza irrisolvibile. È Vanessa Incontrada la protagonista di, la nuova serie di Canale 5 a metà tra il poliziesco e la commedia romantica, che nel cast vede anche Francesco Arca, Cecilia Dazzi e Irene Ferri. Tra indagini misteriose e sentimenti a cui dare un nome, ecco cos'accadrà nellafiction, in onda venerdì 11 febbraio., le...

