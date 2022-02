Fosca Innocenti: la nuova serie di Canale 5 con Vanessa Incontrada (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una classica storia poliziesca ma tutta al femminile, con una squadra di sole donne che indaga e un capo davvero speciale, Vice Questore aggiunto Fosca Innocenti. Sullo sfondo, la provincia Toscana e un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Sono questi gli ingredienti di Fosca Innocenti, la nuova serie di Canale 5 che segna il ritorno alla fiction Mediaset di Vanessa Incontrada, per anni star incontrastata della serialità targata Rai, questa volta nei panni di una poliziotta determinata e libera, che ha sviluppato un dono straordinario che può utilizzare anche nel suo lavoro: un incredibile olfatto che trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction in ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una classica storia poliziesca ma tutta al femminile, con una squadra di sole donne che indaga e un capo davvero speciale, Vice Questore aggiunto. Sullo sfondo, la provincia Toscana e un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Sono questi gli ingredienti di, ladi5 che segna il ritorno alla fiction Mediaset di, per anni star incontrastata della serialità targata Rai, questa volta nei panni di una poliziotta determinata e libera, che ha sviluppato un dono straordinario che può utilizzare anche nel suo lavoro: un incredibile olfatto che trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction in ...

