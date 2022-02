Fosca Innocenti fiction con Vanessa Incontrada | cast completo | trama | quante puntate e quando va in onda su Canale 5

Advertising

GianluisaB : @chiaraover @nicolasavoia A me la fiction Fosca Innocenti è piaciuta,ed era la prima puntata, piuttosto che perder… - Nazione_Arezzo : Fosca Innocenti, ascolti da record ma ad Arezzo si parla fiorentino - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 11 febbraio 2022. Partono bene Il Cantante Mascherato (35 mln – 20%) e Fosca Innocenti (39 mln –… - zazoomblog : Fosca Innocenti: anticipazioni seconda puntata di venerdì 18 febbraio 2022 - #Fosca #Innocenti: #anticipazioni - infoitcultura : Ascolti Tv venerdì 11 febbraio 2022 buona partenza per Il Cantante e Fosca Innocenti -

Ultime Notizie dalla rete : Fosca Innocenti

Arezzo, 13 febbraio 2022 - H a fatto registrare ascolti da record (4milioni e il 20% di share) venerdì sera per la prima puntata di. La fiction con protagonista Vanessa Incontrada girata la scorsa estate ad Arezzo ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di italiani. Canale 5 che dopo il Grande Fratello Vip ...Tutti pronti per l'atteso episodio del prossimo 18 febbraio su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata die la morte di Asia Argomenti trattati, una seconda puntata all'insegna del passato che torna Un femminicidio, gli anni spensierati della scuola e Arezzo sconvolta La ...Parliamo di Fosca Innocenti, in onda questo venerdì su Canale 5 con la sua prima puntata. Una fiction realmente brutta, senza storia, senza dinamiche, senza guizzi. Piatta, scritta male. Di quelle ...Arezzo, 13 febbraio 2022 - Ha fatto registrare ascolti da record (4milioni e il 20% di share) venerdì sera per la prima puntata di Fosca Innocenti. La fiction con protagonista Vanessa Incontrada ...