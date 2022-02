Forza Italia, Rubano: “Si amplia organigramma provinciale, prosegue sinergia con Martusciello” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha nominato tre Responsabili di settore all’interno dell’organigramma provinciale del partito: Attilio Sabione, Presidente del Consiglio Comunale di Cusano Mutri e medico, a cui è stato affidato il settore Sanità; Mario Mirra, Consigliere Comunale di Calvi e avvocato, si occuperà del comparto Attività Istituzionali; Liliana Naimoli, Consigliere Comunale di Melizzano e Funzionario della Pubblica Amministrazione, lavorerà all’interno delle Politiche Sociali. Nelle prossime settimane il Commissario annuncerà le successive nomine per declinare ogni ambito programmatico riguardante l’azione che il partito sannita metterà in campo. “Abbiamo avuto un incontro con il vice commissario ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Commissariodi, Francesco Maria, ha nominato tre Responsabili di settore all’interno dell’del partito: Attilio Sabione, Presidente del Consiglio Comunale di Cusano Mutri e medico, a cui è stato affidato il settore Sanità; Mario Mirra, Consigliere Comunale di Calvi e avvocato, si occuperà del comparto Attività Istituzionali; Liliana Naimoli, Consigliere Comunale di Melizzano e Funzionario della Pubblica Amministrazione, lavorerà all’interno delle Politiche Sociali. Nelle prossime settimane il Commissario annuncerà le successive nomine per declinare ogni ambito programmatico riguardante l’azione che il partito sannita metterà in campo. “Abbiamo avuto un incontro con il vice commissario ...

