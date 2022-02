Food | da Kuiri nuova app delivery per ordinare da diversi ristoranti con un solo click

Advertising

StampaFin : Diversi ristoranti, un unico ordine: con Megamix il delivery è su misura - food_comm : Kuiri Megamix è la nuova app del primo servizio di kitchen sharing italiano - -

Ultime Notizie dalla rete : Food Kuiri

Food Service

"Con l'avvento diMegamix abbiamo dato il via all'era del multiorder rivoluzionando totalmente il concetto deldelivery che, prima dell'arrivo della nostra app, si riduceva per il ..."Con l'avvento diMegamix abbiamo dato il via all'era del multiorder rivoluzionando totalmente il concetto deldelivery che, prima dell'arrivo della nostra app, si riduceva per il ...Milano, 11 feb. (Labitalia) - Il food delivery milanese si arricchisce di una nuova piattaforma: Kuiri Megamix, la nuova app proprietaria di consegne a domicilio gestita da Kuiri, per effettuare in ...Il food delivery milanese si arricchisce di una nuova piattaforma: Kuiri Megamix, la nuova app proprietaria di consegne a domicilio gestita da Kuiri, per effettuare in contemporanea più ordini da ...