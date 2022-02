Fondi Pnrr, richiesti 890mila euro per l’adeguamento sismico dell’Iti Lucarelli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, Angelo Carmine Giordano, rispondendo all’Avviso pubblico a valere sui Fondi del Pnrr per la formazione del programma regionale degli interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione delle Scuole, ha presentato la richiesta di finanziamento per l’adeguamento sismico dell’Istituto Industriale “Giovan Battista Bosco Lucarelli” di Viale San Lorenzo di Benevento. La richiesta è pari a 890mila euro per un primo lotto di interventi pari a complessivi euro 3 milioni. Lo comunica il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento Nino Lombardi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, Angelo Carmine Giordano, rispondendo all’Avviso pubblico a valere suidelper la formazione del programma regionale degli interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione delle Scuole, ha presentato la richiesta di finanziamento perdell’Istituto Industriale “Giovan Battista Bosco” di Viale San Lorenzo di Benevento. La richiesta è pari aper un primo lotto di interventi pari a complessivi3 milioni. Lo comunica il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento Nino Lombardi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

