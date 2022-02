Fondi, Coldiretti dona 1.600 chili di generi alimentari: “Sono destinati ai bisognosi” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Fondi – Ancora una maxi donazione da parte della Coldiretti che ha chiamato a raccolta i sindaci del comprensorio affinché ricevessero e distribuissero generi alimentari ai bisognosi delle rispettive comunità di appartenenza. A ritirare il carico, quest’anno, il vice sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato che hanno sentitamente ringraziato, a nome dell’amministrazione e dell’intera città, la Coldiretti nazionale e la Coldiretti Fondi nella persona del presidente Marco Francia. Nelle dieci confezioni formato industriale consegnate a Fondi erano presenti generi alimentari non deteriorabili quali pasta, olio, passata, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022)– Ancora una maxizione da parte dellache ha chiamato a raccolta i sindaci del comprensorio affinché ricevessero e distribuisseroaidelle rispettive comunità di appartenenza. A ritirare il carico, quest’anno, il vice sindaco di, Vincenzo Carnevale e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato che hanno sentitamente ringraziato, a nome dell’amministrazione e dell’intera città, lanazionale e lanella persona del presidente Marco Francia. Nelle dieci confezioni formato industriale consegnate aerano presentinon deteriorabili quali pasta, olio, passata, ...

