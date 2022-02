Fondazione Venezia stanzia 300mila euro per ‘Creatività’ e ‘Cultura Digitale’ (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – A distanza di due anni dal bando che ha sostenuto il restauro dei beni culturali danneggiati dall’acqua alta di novembre 2019, raccogliendo per la Città di Venezia quasi 3 milioni di euro, la Fondazione di Venezia ritorna alle erogazioni diffuse con la pubblicazione di due nuovi bandi. Finanziati con uno stanziamento di trecentomila euro, sosterranno interventi di innovazione digitale per musei, archivi e biblioteche e progetti artistici e culturali volti alla promozione delle arti creative e performative. Entrambi i bandi sono pubblicati sul sito della Fondazione di Venezia, al link FondazionediVenezia.org/attivita/bandi. Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente via PEC entro l’8 aprile ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – A distanza di due anni dal bando che ha sostenuto il restauro dei beni culturali danneggiati dall’acqua alta di novembre 2019, raccogliendo per la Città diquasi 3 milioni di, ladiritorna alle erogazioni diffuse con la pubblicazione di due nuovi bandi. Finanziati con unomento di trecentomila, sosterranno interventi di innovazione digitale per musei, archivi e biblioteche e progetti artistici e culturali volti alla promozione delle arti creative e performative. Entrambi i bandi sono pubblicati sul sito delladi, al linkdi.org/attivita/bandi. Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente via PEC entro l’8 aprile ...

'Con l'emanazione dei due nuovi bandi - sottolinea Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia - la Fondazione dà seguito agli indirizzi espressi dai propri Organi di privilegiare una ...

