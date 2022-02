Fiumicino | cambia il senso di marcia di via degli Ormeggi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 11 febbraio 2022)– L'amministrazione comunale rende noto che da venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 8.00, verrà invertito ildidi via. La strada, resterà aunico con la semplice inversione deldi. L'inversione si è resa necessaria al fine di evitare ai residenti (e non) un percorso più lungo per raggiungere strade e zone cittadine interne, ed evitare il traffico nei giorni estivi in direzione mare. "Una richiesta nata dai cittadini – ha commentato l'Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – per calmierare il traffico nella zona e migliorare la percorrenza delle nostre strade".