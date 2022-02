Firenze, ancora violenza - choc in centro: pestata per rubarle il telefono, sarà operata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Firenze, 11 febbraio 2022 - ancora una violenta rapina a Firenze , ancora in pieno centro dopo il pestaggio della 65enne che stava andando a lavoro solo pochi giorni fa. Quell'episodio avvenne in ... Leggi su lanazione (Di venerdì 11 febbraio 2022), 11 febbraio 2022 -una violenta rapina ain pienodopo il pestaggio della 65enne che stava andando a lavoro solo pochi giorni fa. Quell'episodio avvenne in ...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze ancora Firenze, ancora violenza - choc in centro: pestata per rubarle il telefono, sarà operata Firenze, 11 febbraio 2022 - Ancora una violenta rapina a Firenze , ancora in pieno centro dopo il pestaggio della 65enne che stava andando a lavoro solo pochi giorni fa. Quell'episodio avvenne in zona Alamanni - Rosselli, questa volta siamo in via dei ...

Rapina violenta in centro a Firenze, donna ferita a pugni

