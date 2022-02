Fiorentina, Torreira: «Squadra forte e unita, non ci arrendiamo mai» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il centrocampista della Fiorentina Torreira esulta dopo la vittoria contro l’Atalanta Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, attraverso il suo profilo Instagram ha esultato dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. LE PAROLE – «Partita spettacolare di tutta la Squadra. Questa Squadra è forte e unita, non si arrende mai e lascia tutto in ogni palla. Orgoglioso dei miei compagni di Squadra e dei nostri tifosi che si fanno sentire sempre. ANDIAMO!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il centrocampista dellaesulta dopo la vittoria contro l’Atalanta Lucas, centrocampista della, attraverso il suo profilo Instagram ha esultato dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta. LE PAROLE – «Partita spettacolare di tutta la. Questa, non si arrende mai e lascia tutto in ogni palla. Orgoglioso dei miei compagni die dei nostri tifosi che si fanno sentire sempre. ANDIAMO!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

