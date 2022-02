Finta vaccinazione a minorenne, tolta la patria potestà al genitore No Vax (Di venerdì 11 febbraio 2022) che aveva agito grazie alla compiacenza di un medico vaccinatore Lo scorso autunno in provincia di Belluno era stato scoperto un genitore No Vax che aveva sottoposto la figlia 12enne ad una Finta vaccinazione anti Covid, grazie alla complicità di un medico compiacente di Marina di Ravenna. A denunciare il fatto era stata l’ex moglie dell’uomo con un esposto, dando il via ad una indagine penale della polizia, coordinata dalla Pm ravennate Angela Scorza. Le indagini hanno condotto all’arresto del medico 64enne Mauro Passarini, che avrebbe procurato oltre 190 green pass falsi. Leggi anche SETTIMANA BIANCA, COSA STA CAMBIANDO CON LE NUOVE REGOLE ANTI COVID Con lui è indagato anche il genitore No Vax, a cui il Tribunale competente ha sospeso la potestà genitoriale. La misura cautelare, come riporta il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) che aveva agito grazie alla compiacenza di un medico vaccinatore Lo scorso autunno in provincia di Belluno era stato scoperto unNo Vax che aveva sottoposto la figlia 12enne ad unaanti Covid, grazie alla complicità di un medico compiacente di Marina di Ravenna. A denunciare il fatto era stata l’ex moglie dell’uomo con un esposto, dando il via ad una indagine penale della polizia, coordinata dalla Pm ravennate Angela Scorza. Le indagini hanno condotto all’arresto del medico 64enne Mauro Passarini, che avrebbe procurato oltre 190 green pass falsi. Leggi anche SETTIMANA BIANCA, COSA STA CAMBIANDO CON LE NUOVE REGOLE ANTI COVID Con lui è indagato anche ilNo Vax, a cui il Tribunale competente ha sospeso lagenitoriale. La misura cautelare, come riporta il ...

