Fine stato di emergenza: lo smart working è il vero nodo. Cosa cambia dopo il 31 marzo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 febbraio 2022. Il 31 marzo potrebbe finire lo stato di emergenza . Tra le misure eccezionali prese per fare fronte alla pandemia che potrebbero subire significative modifiche ci sono ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 febbraio 2022. Il 31potrebbe finire lodi. Tra le misure eccezionali prese per fare fronte alla pandemia che potrebbero subire significative modifiche ci sono ...

Advertising

borghi_claudio : Dopo settembre mi ero ripromesso di non presentare e sottoscrivere alcun emendamento ai decreti covid e limitarmi a… - borghi_claudio : @b_iose Mi pare che anche nel mio partito (ma non solo) ora ci sia consenso che lo stato d'emergenza non debba più… - borghi_claudio : @GilgameshF_a_te Sono d'accordo ma il punto è sempre quello, ci vuole il 51% su qualsiasi emendamento. Su questi l'… - stefaniadc19 : RT @BiasiErika: Lorenzo ha sacrificato se stesso per aiutare chi ne aveva bisogno. Non è venuto meno a questo principio neanche per salvare… - DavideBaldini4 : RT @CinziaEmanuelli: @marcolillo Se invece di un magistrato, questo signore fosse stato un giornalista in una redazione di giornale che mol… -