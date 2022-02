Finalmente risolto il mistero del cane blu

Advertising

lillidamicis : Insieme ai progetti futuri, bisogna dare le risposte a breve periodo per i lavoratori in cassa integrazione e alle… - lillidamicis : Sono giorni che sulla stampa locale e nazionale si stanno esaltando i programmi che avrebbero finalmente risolto la… - marcellobano : Finalmente verranno installate le barriere anti rumore lungo l’autostrada che costeggia e attraversa il nostro Comu… - a_gi_ta : @Azione_it Ottima lettura e proposte. Finalmente il tema delle cessioni affrontato senza slogan. Solo 2 note: 1. Le… - blondebenedicte : @Sara01210783 @iamGM8 ODDIO GRAZIE TI VENERO ?? qualcuno di obiettivo finalmente ?? sarebbe da fare un thread su tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente risolto

La Gazzetta dello Sport

... concessi al Comune di Casalanguida,si darà il via agli interventi di contrasto al ...Casalanguida Luca Conti " Nello scorso mandato abbiamo realizzato diversi interventi che hanno...Termoli, Ortona, Francavilla, Pescara " per citarne alcune " hanno da tempoil problema, ... In questo modo si è riacceso () il dibattito in città e sono sorte spontanee anche altre ...