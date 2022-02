Festa Ceri Gubbio, si lavora per ripristinare tradizione dopo 2 anni di stop (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il prossimo 15 maggio la Festa dei Ceri a Gubbio si farà, anche se al tempo del Covid si svolgerà probabilmente con qualche modifica rispetto alla secolare tradizione. “Per questo abbiamo già rimesso in moto tutta la macchina organizzativa. Il lavoro da fare è molto, ma non ci spaventa”, ha annunciato Giuseppe Allegrucci, il presidente dell’Università dei Muratori, Scalpellini e Arti Congeneri, depositaria della Festa dei Ceri. dopo due anni di stop è ripartita, dunque, l’organizzazione della maniFestazione che si tiene il 15 maggio di ogni anno dal 1160 in onore del patrono della città di Gubbio, Sant’Ubaldo. “Da mesi stiamo lavorando per centrare l’obiettivo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il prossimo 15 maggio ladeisi farà, anche se al tempo del Covid si svolgerà probabilmente con qualche modifica rispetto alla secolare. “Per questo abbiamo già rimesso in moto tutta la macchina organizzativa. Il lavoro da fare è molto, ma non ci spaventa”, ha annunciato Giuseppe Allegrucci, il presidente dell’Università dei Muratori, Scalpellini e Arti Congeneri, depositaria delladeiduediè ripartita, dunque, l’organizzazione della manizione che si tiene il 15 maggio di ogni anno dal 1160 in onore del patrono della città di, Sant’Ubaldo. “Da mesi stiamondo per centrare l’obiettivo di ...

SANT'AGATA : ANCHE LA MESSA DELL'OTTAVA A PORTE CHIUSE E TRASMESSA IN STREAMING Sarà mantenuto l'impianto di misure delle precedenti giornate di festa per la Patrona del capoluogo ...nei luoghi di venerazione con rischio incendi è stato ricordato il divieto di accensione dei ceri ...

