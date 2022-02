Federica Pellegrini | increscioso episodio a Jesolo | l’ira della ‘Divina’

Advertising

zaiapresidente : ? Pesantissime offese sui cartelli del lungomare dedicato a Federica Pellegrini @mafaldina88 sono apparse questa ma… - Eurosport_IT : Stessa città, stessa struttura, stessa medaglia ?????? Il Water Cube che nel 2008 è stato lo sfondo della vittoria di… - Coninews : Federica di nuovo a Pechino! ?? Quattordici anni dopo l'oro olimpico nei 200 sl, Federica #Pellegrini nella capital… - Anarcorvopunk77 : quindi Federica Pellegrini viene insultata in #Italia e nessuno dice niente? - infoitsport : Federica Pellegrini: «Vorrei vederli in faccia e chiedergli perché» -

Questa mattina sul lungomare di Jesolo sono comparsi dei cartelli, sovrapposti a quelli che intitolano il lungomare delle stelle a, con insulti alla campionessa azzurra. La "Divina" ha poi risposto così al "furbetto del cartello" tramite delle stories Instagram: "Non capisco perché lo abbia fatto e spero che ...è stata nelle scorse ore vittima di un brutto attacco. Alcuni sconosciuti le hanno 'dedicato' un vergognoso sgarbo a Jesolo. Sul lungomare della città costiera in provincia di ...Cronaca - Non capisco perché lo abbia fatto e spero che venga riconosciuto e preso. Se avesse avuto coraggio avrebbe dovuto dirmi in faccia quelle cose. Mi so difendere, anche se sono una ... ..."Quella t**ia di Federica Pellegrini" era infatti una delle scritte comparse sul cartello (rimosse quasi immediatamente dai dipendenti comunali), mentre il titolo sotto il nome era stato trasformato ...