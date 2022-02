Father Stu | Mark Wahlberg diventa prete nel trailer del film

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La trasformazione fisica e spirituale dineldiStu, nel cast anche Mel Gibson e Jackie Weaver. Sony ha diffuso il primoufficiale diStu, connei panni di un ex pugile divenuto. La storia è ispirata a fatti realmente accaduti. Ilanticipa la storia di padre Stuart Long, un pugile che finisce per dedicarsi al sacerdozio cattolico dopo che un'esperienza extracorporea gli ha fatto scoprire la sua fede. Per calarsi nel personaggio,ha subito una trasformazione fisica aumentando di peso. "Il viaggio di padre Stu da piantagrane a pastore ha ispirato molti, incluso me", ha dettoa ...

Non è un caso che Mark Wahlberg presenti personalmente il trailer di, un film di cui va molto orgoglioso. Oltre ad essere imprenditore, padre di famiglia e marito, l'ex Marky Mark al pari del protagonista ha infatti trovato la fede in Dio. Solo che, a ...Mark Wahlberg, Mel Gibson, Jacki Weaver nel trailer di, il film ispirato alla vera storia di un pugile diventato ...La trasformazione fisica e spirituale di Mark Wahlberg nel trailer di Father Stu, nel cast anche Mel Gibson e Jackie Weaver. Sony ha diffuso il primo trailer ufficiale di Father Stu, con Mark ...Arriverà nei cinema americani il 15 aprile, in tempo per Pasqua, Father Stu, il film con Mark Wahlberg e Mel Gibson che racconta la vera storia di un ex pugile, attore e cattivo ragazzo, che scopre la ...