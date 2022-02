Famiglia Cristiana | Montagnier antiscientifico I no Vax partono all' attacco | Tweet irrispettoso

(Di venerdì 11 febbraio 2022)ha dato notizia della morte del virologo francese con post apparso sul suo profilo Twitter. "È morto a 89 anni #Luc, Premio Nobel per la Medicina nel 2008 per le sue ...

Advertising

lasciamistare44 : RT @MargheritaLaLi1: Ecco un manifesto pubblicato dal settimanale 'Famiglia Cristiana' e la considerazione della Chiesa verso la Donna in q… - lasciamistare44 : RT @Cambiacasacca: Famiglia cristiana che lamenta il fatto che Montagnier dicesse cose senza basi scientifiche. Perché la faccenda di adamo… - Marco86Stracci : RT @Cambiacasacca: Famiglia cristiana che lamenta il fatto che Montagnier dicesse cose senza basi scientifiche. Perché la faccenda di adamo… - bayswater012 : RT @Cambiacasacca: Famiglia cristiana che lamenta il fatto che Montagnier dicesse cose senza basi scientifiche. Perché la faccenda di adamo… - max65bo : RT @Cambiacasacca: Famiglia cristiana che lamenta il fatto che Montagnier dicesse cose senza basi scientifiche. Perché la faccenda di adamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia Cristiana

L'HuffPost

Il Papa scrive ai lavoratori della ex Embraco (industria del Torinese), per cui il 22 gennaio è finita la cassa integrazione, vittime di un calvario lastricato da illusioni e promesse disattese.È l'...ha dato notizia della morte del virologo francese con post apparso sul suo profilo Twitter. "È morto a 89 anni #LucMontagnier, Premio Nobel per la Medicina nel 2008 per le sue ...Il Papa scrive ai lavoratori della ex Embraco (industria del Torinese), per cui il 22 gennaio è finita la cassa integrazione, vittime di un calvario lastricato da illusioni e promesse disattese. È ...Il Teatro officina di Milano festeggia i suoi cinquant’anni di spettacoli, domenica 13 febbraio con una vera e propria festa. Il Teatro Officina è l’unica esperienza viva e vitale dopo 50 anni della ...