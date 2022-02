Eutanasia: Mario, 44 anni, morirà con il farmaco usato negli Usa per i condannati a morte (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Nuova svolta storica” nel caso di Mario (nome di fantasia) il 44enne camionista marchigiano rimasto tetraplegico dopo un incidente stradale, che da oltre 15 mesi sta tentando di ricorrere al suicidio assistito. Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni che annuncia come sia stato deciso il nome del farmaco. Si tratta del Tiopentone, e a decidere che l’uso è corretto è, stando al Corriere Adriatico, una commissione multidisciplinare di esperti, istituita dall’Asur, dopo la verifica delle condizioni di Mario da parte del Comitato Etico Regione Marche. Suicidio assistito: Mario, 44 anni, ha ottenuto di morire «La scelta del farmaco – si legge in una nota dell’Associazione – e delle modalità di somministrazione erano il tassello mancante rimasto in sospeso dopo il via libera del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Nuova svolta storica” nel caso di(nome di fantasia) il 44enne camionista marchigiano rimasto tetraplegico dopo un incidente stradale, che da oltre 15 mesi sta tentando di ricorrere al suicidio assistito. Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni che annuncia come sia stato deciso il nome del. Si tratta del Tiopentone, e a decidere che l’uso è corretto è, stando al Corriere Adriatico, una commissione multidisciplinare di esperti, istituita dall’Asur, dopo la verifica delle condizioni dida parte del Comitato Etico Regione Marche. Suicidio assistito:, 44, ha ottenuto di morire «La scelta del– si legge in una nota dell’Associazione – e delle modalità di somministrazione erano il tassello mancante rimasto in sospeso dopo il via libera del ...

