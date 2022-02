Eurolega, Olimpia Milano - Baskonia 89-78: sintesi e highlights (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Olimpia non lascia scampo al Baskonia, prende in mano la partita fin dai primi possessi, sull’asse Delaney-Melli, domina a rimbalzo come aveva fatto a Kaunas (seconda consecutiva in doppia cifra di Nik Melli) e vince 89-78. La... Leggi su europa.today (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’non lascia scampo al, prende in mano la partita fin dai primi possessi, sull’asse Delaney-Melli, domina a rimbalzo come aveva fatto a Kaunas (seconda consecutiva in doppia cifra di Nik Melli) e vince 89-78. La...

Advertising

SkySport : ?? Qual è la vostra giocata preferita dell’Olimpia in Eurolega fin qui? Diteci la vostra opinione? ? ?? Dalle 20:00 s… - backdoor_pod : Due su due in questa settimana di Eurolega per l’@OlimpiaMI1936 che batte agevolmente il Baskonia e si prepara alla… -