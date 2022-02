Eurobet live sbarca su Twitch con Bobo TV

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - Roma, 11 febbraio 2022 –, piattaforma web gratuita per la consultazione in tempo realedei risultati sportivi, sarà protagonista delladi questa sera diTV, il canale di intrattenimento dedicato al calcio più seguito su. Il sito web, infatti, sponsorizzerà l'intera puntata. Il logo sarà presente per tutta ladi questa sera ore 21, che durerà circa 2 ore. Il format ideato daVieri ed inaugurato a fine 2020, vede presenti in qualità di ospiti fissi Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. I quattro famosi ex calciatori ed oggi vere e proprie star del web, discuteranno in diretta dei principali match della prossima giornata di Serie A anche attraverso il supporto delle statistiche presenti su ...