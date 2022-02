Advertising

Gazzetta_it : Test #MotoGP, Espargaro accende l’Aprilia: “I giapponesi ci hanno copiato delle cose. Buon segno...” -

Ultime Notizie dalla rete : Espargaro accende

La Gazzetta dello Sport

I piloti Aprilia MotoGP sono cauti ma il Mondiale 2022, a vedere dai test, promette bene per la casa italiana. Anche nel Day1 di Mandalika le RS - GP hanno detto la loro, con Aleixche ha chiuso con il secondo miglior tempo e Maverick Viñales che a lungo è stato il più veloce in pista. Ma, in conferenza stampa, entrambi tendono a frenare. La strada è lunga, insomma.10.19 Sila lotta per entrare in Q2! D'ora in avanti prenderemo in considerazione solo la ...1:31.405 2 30 T. NAKAGAMI +0.097 3 43 J. MILLER +0.175 4 44 P.+0.223 5 36 J. ...Nel frattempo Espargaro si porta in terza piazza con un tempo molto simile ... 02.22 Ai box anche Fabio Quartararo, sesto a 1.450 da Zarco con la sua Yamaha. 02.18 Jack Miller accende un casco rosso ...“Sound check in progress” a Noale: si accende, per la prima volta, il motore della nuova RS-GP 2022. Il nuovo prototipo di Aprilia è pronto per lo shakedown di Sepang, in programma il prossimo 31 ...