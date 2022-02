Esecuzione pena verso minorenni e situazione detenute madri, audizione Cartabia (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – Giovedì 17 febbraio la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, in merito al seguito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della disciplina dell’Esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri, svolgerà l’audizione della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – Giovedì 17 febbraio la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, in merito al seguito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della disciplina dell’dellanei confronti dei condannati, nonché sulladelle, svolgerà l’della Ministra della Giustizia, Marta. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

