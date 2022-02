Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme in tv dopo le dichiarazioni di Tomaso Trussardi | “Meglio che ognuno stia al suo posto”

(Di venerdì 11 febbraio 2022)di nuovo. Si riformerà in tv la storica coppia, con loro anche la figlia Aurora. Il cantante romano sarà infatti tra gli ospiti di “Impossible“, il one woman show della conduttrice svizzera in onda su Canale 5 mercoledì 16 e mercoledì 23 febbraio. I rapporti tesi sono solo un ricordo, il loro amore era esploso nel 1995, la conoscenza a Milanoun concerto. Era iniziata subito una relazione che l’anno successivo aveva portato alla nascita di Aurora, le nozze nel Castello Odescalchi di Bracciano nel 1998. Amore che scriverà la parola fine con la separazione nel 2002 e con il divorzio nel 2009. Nei giorni scorsi si era parlato di un ritorno di fiamma, subitola fine dell’amore tra ...

Dulcis in fundo, Michelle Hunziker incontrerà anchee sua figlia Aurora . Dopo la rottura con Tomaso Trussardi , quindi, la 'famigliola' si riunisce nello studio di Canale 5, anche se ...Pochi minuti fa, tramite il profilo di Instagram, la mamma di Auroraha deciso di ... La reazione die Tomaso alla FOTO Per vederla, vai su Successivo SUCCESSIVOPoi Eros Ramazzotti, con la figlia Aurora Ramazzotti – e direttamente dal cast di «All Together Now» – J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo. L'elenco non finisce qui, in studio da Michelle arriveranno ...Ma la vera notizia è che tra gli ospiti ci saranno anche l’ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. La prima occasione di rivedersi in pubblico, anche se in realtà sotto gli occhi di tutti, dopo ...