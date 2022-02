Eriksen: «Non dovete preoccuparvi per me, mi è stato dato il via libera, altrimenti non tornerei a giocare» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Brentford ha presentato ufficialmente Christian Eriksen, che tornerà adesso a giocare in Premier League con il defibrillatore impiantatogli dopo il malore subito in campo agli Europei, a luglio. Il centrocampista ex Inter ha parlato in conferenza stampa, le sue parole sono riportate da Sky Sport. “Mi sono preso tutto il tempo di cui avevo bisogno, mi sono concentrato sulla famiglia. Con Frank ci sono state delle conversazioni telefoniche, mi ha voluto fortemente. Il debutto? Non lo so, non mi aspetto di giocare subito 90 minuti, ma spero che non ci voglia molto”. “Mi sento normale. L’unico problema è negli aeroporti, con i sistemi di sicurezza. Spero che con il tempo si parlerà sempre più di calcio e meno di quanto è accaduto in estate. Spero che mi trattino come tutti gli altri. Mi è stato dato il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Brentford ha presentato ufficialmente Christian, che tornerà adesso ain Premier League con il defibrillatore impiantatogli dopo il malore subito in campo agli Europei, a luglio. Il centrocampista ex Inter ha parlato in conferenza stampa, le sue parole sono riportate da Sky Sport. “Mi sono preso tutto il tempo di cui avevo bisogno, mi sono concentrato sulla famiglia. Con Frank ci sono state delle conversazioni telefoniche, mi ha voluto fortemente. Il debutto? Non lo so, non mi aspetto disubito 90 minuti, ma spero che non ci voglia molto”. “Mi sento normale. L’unico problema è negli aeroporti, con i sistemi di sicurezza. Spero che con il tempo si parlerà sempre più di calcio e meno di quanto è accaduto in estate. Spero che mi trattino come tutti gli altri. Mi èil ...

