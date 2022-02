Ennesimo incidente sul lavoro | due operai precipitano a Milano nel vano dell’ascensore | gravissimi

(Di venerdì 11 febbraio 2022) – Sono in gravissime condizioni dueprecipitati in unascensore a, mentre stalavorando, in un cantiere edile. Ancora in corso di accertamento la dinamica esatta di quanto accaduto nel cantiere edile in viale Monza 2: glierano alquando, secondo una prima ricostruzione, la fune si sarebbe spezzata. Sul posto i soccorsi che stanno cercando di rianimare i due, due squadre dei vigili del fuoco, una unità di Sal (Speleo Alpinistica Fluviale). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

avvLibutti : Una guerra non dichiarata ma che vede coinvolte le strade di Roma. Ennesimo grave incidente - crabu_m : RT @ofcs_report: Mentre #Israele accusa #Teheran dell’ennesimo incidente alla nave cargo #Lori, spunta la pista che porterebbe alla compagi… - RADIOBRUNO1 : Ennesimo incidente mortale sul lavoro #Pistoia #SanMarcelloPiteglio #incidente #lavoro #RadioBruno #10febbraio - UrasElisabetta : @RaiNews Ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro ??... c'è da riflettere. - infoitinterno : Sangue sulle strade sarde, ancora una tragedia: muore un 38 enne nell'ennesimo incidente mortale -

Ultime Notizie dalla rete : Ennesimo incidente

ravennanotizie.it

nella strada che spesso è teatro di sinistri stradali. Coinvolte tre automobili che sono state distrutte dall'impatto. Le persone a bordo risultano ferite in maniera non grave, ma c'...Lo scorso 7 febbraio al Liceo "Carlo Troya" di Andria è crollata la finestra di un'aula, fortunatamente, senza ferire nessuno. L'ha sollecitato molti studenti ad organizzare un sit - in per denunciare la gravità della situazione dovuta alla mancata sicurezza della struttura. Infatti, l'accaduto si era già ...Due operai sono precipitati a Milano all’interno del vano corsa di un ascensore, sembra da un’altezza di 15-20 metri. Sul posto i vigili del fuoco. E’ successo poco prima delle 14 in un palazzo ...La puntata, emblematicamente intitolata "No time to die", darà inoltre vita all'ennesimo crossover con ... è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale che lo ha lasciato in bilico ...