Elio Germano recita il ‘Paradiso’ di Dante tra musiche e luci speciali

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) –Gemano si confronta con la ‘Divina Commedia’ diAlighieri e in particolare con il XXXIII canto del Paradiso,to con l’ausilio delledi Teho Teardo e le immagini ricche di effetti, firmati dai registi Simone Ferrari e Lulu Helbaek. Lo fa fino a domenica al teatro Ambra Jovinelli di Roma portando in scena ‘Paradiso XXXIII’, provando – e riuscendoci – a condividere con il Sommo Poeta la condizione dell’essere umano davanti alla prova di descrivere l’immensità e la luce divina, per cui non può che ammettere la sua impotenza in quanto “il mio veder fu maggio che ‘l parlar mostra, ch’a tal vista cede, e cede la memoria a tanto oltraggio”. Catturato dalla dimensione infinitasca,ritorna ...