(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si chiamalarivoluzionaria che è riuscita a soddisfare negli anni milioni di utenti desiderosi di viaggiare Roma, 11 Febbraio 2022 – Gli imprenditori che hanno fondato, conosciuti e stimati nel settore turistico da oltre 20 anni, sono veri e propri luminari nel campo dei voucher legati a viaggi e. E proprio alla luce di questa esperienza sono arrivati a porsi alcune domande semplici ma fondamentali: ? Cosa piace davvero a chi si mette in viaggio? ? Cosa è invece macchinoso e vissuto come un ostacolo? ? Quali tipi di svago immagina chi si sposta? ? Quali sono le diverse esigenze fra chi fa un viaggio di lavoro e chi si muove con la famiglia o in coppia o in generale per svago? ? Quali possibilità sfumano nel ...

oltrelab : Effetto Vacanza, la startup innovativa che fa risparmiare sui soggiorni vacanze - Adnkronos - ParliamoDiNews : Effetto Vacanza, la startup innovativa che fa risparmiare sui soggiorni vacanze – Libero Quotidiano #effetto… - lifestyleblogit : Effetto Vacanza, la startup innovativa che fa risparmiare sui soggiorni vacanze - - domitilla : oggi ho pure detto che l’effetto Sanremo è questa sensazione svuotatesta che mi sento come se fossi stata in vacanz… - CDEUnimi : RT @Europarl_IT: ??Sapevi che il trasporto ferroviario rappresenta solo lo 0,4% delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasport… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Vacanza

Adnkronos

Il film racconta di unaegiziana dell'investigatore belga che coincide con l'idilliaca luna ... Fa un certoassistere ai balli proibiti in stile "Dirty Dancing" in un bar clandestino ...... responsabile del settore turismo per Confcommercio, hanno voglia di andare in. "Non ne ... Peraltro - continua Corti - sono terrorizzato dal rischio di un "sostituzione": va via il Covid,...Si chiama Effetto Vacanza la startup rivoluzionaria che è riuscita a soddisfare negli anni milioni di utenti desiderosi di viaggiare Roma, 11 Febbraio 2022 - Gli imprenditori che hanno fondato Effetto ...le possibilità di una vacanza active sono infinite. In tipico stile savoiardo che parla di pietra, legno, ampie vetrate e caldi colori che donano all’interior un sorprendente effetto cocoon, anche la ...